2026年2月8日、韓国・マネートゥデイは「韓国の観光業界が外国人観光客数の増加を課題とし、市場構造の再編と収益性の改善に乗り出す」と報じた。日本との格差を縮めたい考えだという。25年に韓国を訪れた外国人観光客は約1894万人で過去最高水準だったが、日本も約4268万人で過去最高値を更新した。約2．25倍の格差がある。日本を訪れた外国人が使った額は約88兆ウォン（約9兆4100億円）で、韓国（20兆〜23兆ウォン）のおよそ4倍