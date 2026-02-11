部活の大会に出かける前の犯行「大丈夫ですか？」アパートの通路に座りこんでいた女性にこう声をかけた中学校教諭は、女性が酩酊状態にあると気づくや躊躇なく性交におよび、さらに現金を盗んだ。そして、何食わぬ顔で顧問をしていた陸上部の大会に向かったのだった。「’25年11月６日、埼玉県警捜査１課は準強制性交と窃盗の疑いで、中学校教諭・武井英憲（ひでのり）被告（36）を逮捕しました。武井被告は『酔っていた女性と性交