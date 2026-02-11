俳優の神尾楓珠（27）と歌手で俳優の平手友梨奈（24）が10日深夜、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。深夜の電撃発表に、SNS上でも驚きの声が広がっている。【写真】カッコいい！2ショットを公開した神尾楓珠＆平手友梨奈神尾は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々