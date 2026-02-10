ミラノ・コルティナ冬季五輪は１０日、アイスホッケーの女子１次リーグＢ組で日本（世界ランキング８位）がスウェーデン（同７位）に０−４で敗れた。日本代表「スマイルジャパン」は１勝３敗で、勝ち点３から伸ばすことができず、１次リーグでの敗退が決まった。（デジタル編集部）日本が１次リーグを突破するには、これまで３戦全勝のスウェーデンに、延長戦に突入せず「６０分以内の勝利」が絶対条件だった。しかし、第１