【モデルプレス＝2026/02/10】「DMMショート」では、「深夜放送」を2月10日より独占配信決定（第8話までは無料配信）。また、配信開始に合わせ、原作のChilla’s Artと主演の半田周平よりコメントが到着し、場面写真と予告映像も解禁された。【写真】恐怖の扉を開くドラマ「深夜放送」予告映像◆映画「夜勤事件」公開記念ドラマ誕生2月20日に公開を控えた映画『夜勤事件』の公開記念として製作された本作は、同作の原作を手がけたC