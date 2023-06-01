鮮やかな情感描写と伏線が話題を呼ぶ、大人気中国BLファンタジー小説「二哈和他的白猫師尊」（ハスキーと彼の白猫師尊／はすきーとかれのしろねこしずん）。その主人公・墨燃（モー・ラン）の誕生日である本日4月9日（木）より、邦訳版第2巻・第3巻がいよいよ各種電子書籍サービスにて順次配信を開始いたします！ ■イントロダクション 楚晩寧（チュー・ワンニン）に師事したこと自体