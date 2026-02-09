きっかけは相手の勘違い。元モーニング娘。の田中れいなが2月6日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、友達にブチ切れた過去を明かした。【映像】田中れいな、友達にブチ切れた過去を激白番組では「親友と好きな人がかぶったら譲る？譲らない？」との話題で盛り上がった。ここで田中は「思い出した。ちょっと私に20秒くれます？」と切り出し、「それこそ、急に女友達から電話がかかってきて」