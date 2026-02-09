きっかけは相手の勘違い。元モーニング娘。の田中れいなが2月6日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、友達にブチ切れた過去を明かした。

番組では「親友と好きな人がかぶったら譲る？譲らない？」との話題で盛り上がった。ここで田中は「思い出した。ちょっと私に20秒くれます？」と切り出し、「それこそ、急に女友達から電話がかかってきて」と発言。「『れいなさ、私が好きっていってる誰々と連絡取ってるよね？』っていきなり言われたんですよ」と振り返ると、「繋がってもないし、なんならしゃべったこともないし。どこも共通点もないけん、いや、そんなことないよって。好きって言ってるの分かっとうのに手を出すわけないやんって言ったら、『でも、誰々が言ってて』みたいなことを言われて」と説明した。

続けて、「あ、そっちを取るったいって思ってブチ切れて。信じてもらえんやったことがつらすぎて、最初は『ううん、そうでもないよ』って優しく言ってたのに。『あのさ、いい加減にしてくれん？はぁ！？』みたいな」と激怒したことを告白。MCの安田大サーカス・クロちゃんらが「あっち（の怒り）を超えていったのね」と大笑いする中、「…って言ったら『ごめんね』って。でも仲は悪くなりました。ショックでした、それは」とも語ると、ファンも「れいなのヤンキーエピソード好き」「ブチ切れーな」「まじかモー娘。こわいなー」「ナイスゥ！」などと大ウケの様子だった。

