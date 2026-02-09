太平洋の代表的な新婚旅行先であるフィジーで、最近ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染者が急増しており、国際社会の懸念が高まっている。4日（現地時間）、ワシントン・ポスト（WP）などが報じた。国連エイズ合同計画（UNAIDS）とフィジー保健省によると、今年、フィジー国内のHIV感染者数が3000人を超えると予想した。これは昨年に比べて約2倍に達する数値だ。地域の保健統計によると、これら新規感染事例の大多数は15歳から34歳の