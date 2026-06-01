音楽ユニット「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎被告の初公判が1日、東京地裁で開かれ、西宮被告は起訴内容を認めました。「Def Tech」のメンバーでMicroとして活動していた西宮佑騎被告は、今年2月、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻約3.5グラムを所持した罪などに問われています。1日、東京地裁で開かれた初公判で、西宮被告は起訴内容を認めました。西宮被告は、今年2月に厚生労働省麻薬取締部に現行犯逮捕され、その後、起訴されて