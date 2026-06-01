赤色灯「ゾンビたばこ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートをプロ野球広島カープの羽月隆太郎元選手（26）に譲り渡したとして、広島県警は1日、医薬品医療機器法違反の疑いで東京都千代田区、自営業滝口涼介容疑者（38）を逮捕した。逮捕容疑は昨年11月15日、東京都内から郵便物に隠したエトミデートを発送し、羽月元選手に譲渡した疑い。容疑を認めている。羽月元選手は自宅で指定薬物を使ったとして今年1月に同法違反の