ポッドキャスト番組内でジョーイ・ボット氏が絶賛したドジャース・大谷翔平投手が見せる異次元の活躍に、メジャー通算356本塁打を誇る元MVPのジョーイ・ボット氏が絶賛した。米ポッドキャスト番組「ダン・パトリック・ショー」が28日（日本時間29日）に公式X（旧ツイッター）を更新した。ボット氏は「これから先かなり長い間見られない」と大谷のパフォーマンスを絶賛している。大谷はここ2登板連続で先頭打者本塁打を放ち、投