指定薬物「エトミデート」を使用したとして有罪判決を受けたカープの羽月隆太郎元選手に「エトミデート」を譲り渡したとして、東京都の男が再逮捕されました。羽月隆太郎元選手は2025年12月、当時の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。警察によると、2025年11月、「エトミデート」を羽月元選手