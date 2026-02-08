第51回衆議院議員総選挙（1月27日公示）は、2月8日に投開票日を迎えました。大分県内3選挙区の開票状況を速報し、随時更新していきます。 【写真を見る】【衆議院選挙2026】大分選挙区の開票速報・結果、立候補者一覧 大分1区当確 衛藤博昭（46）自民・新堤淳太（47）国民・新野中しんすけ（39）参政・新吉良州司（67）無所属・前山下魁（49）共産・新 大分2区当確 広瀬建（52）自民・前吉川元（59）中道・