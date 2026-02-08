強い寒気の影響で、日本海側を中心に列島各地で大雪となっています。京都などでは、顕著な大雪に関する情報も発表されました。激しく雪が降り続ける京都市内。気象台によりますと、午前10時半すぎに6cmの積雪を観測、市内で雪が積もったのは今シーズン初だということです。また、京都府では午前中に積雪が急増し、「顕著な大雪に関する気象情報」が発表されました。一方、兵庫県豊岡市では午後3時時点で67cmの積雪を観測。住民らは