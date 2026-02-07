グローブライドは、ゴルフブランド「オノフ」の新シリーズ「ONOFF AKA」を2026年3月6日に発売します。ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンの全番手をラインナップ。強弾道と高い安定性を両立させた、良いゴルフを実現するための機能とデザインを追求したシリーズです。 グローブライド「ONOFF AKA」  発売日：2026年3月6日（金）ラインナップ：ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリテ