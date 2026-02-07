グローブライドは、ゴルフブランド「オノフ」の新シリーズ「ONOFF AKA」を2026年3月6日に発売します。

ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンの全番手をラインナップ。

強弾道と高い安定性を両立させた、良いゴルフを実現するための機能とデザインを追求したシリーズです。

グローブライド「ONOFF AKA」

発売日：2026年3月6日（金）

ラインナップ：ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアン

価格：49,500円〜118,800円（税込）※製品により異なる

NEW「ONOFF AKA」シリーズは、「Good Job! AKA」をキャッチコピーに掲げています。

ドライバーからアイアンまで全番手において、強弾道と高い安定性を両立。

良いゴルフを実現するための機能とデザインを徹底的に追求したゴルフクラブです。

ONOFF DRIVER AKA

価格：96,800円（税込）

パワートレンチとビードレスカップフェースの進化により、AKA史上最大の反発性能を実現したドライバー。

大型で安心感のある、つかまりやすいヘッド構造を採用しています。

フェースレーザーミーリングには「隠れONOFF」デザインを配置。

フレックス別最適設計シャフトで再現性アップとGood Draw.設計を最大化しました。

標準仕様でも48通りの調整が可能（ヘッド×グリップ×スリーブ）。

ヘッド、シャフト、グリップを自社開発しているからこそできるX CBT（クロスバランス テクノロジー）を搭載しています。

ONOFF FAIRWAY ARMS AKA

価格：W3、W5 66,000円（税込）、W7、W9 55,000円（税込）

AKAシリーズでは、W#9が10年振りにラインナップ。

AKAフェアウェイウッドで初めて、ウエイトスクリューとスリーブ調整機能を搭載しました。

ぶっ飛びと狙いを最大限に引き出す、専用設計シャフトを採用。

W3・W5はぶっ飛び精道のチタン、W7・W9は高弾道でピンを狙える仕様となっており、攻めと狙いを使い分けられるフェアウェイウッドです。

ONOFF UTILITY WINGS AKA

価格：49,500円（税込）

AKAではU2を初めてラインナップ。

飛距離ギャップを埋められる6番手展開となっています。

AKAユーティリティで初めてウエイトスクリューとスリーブ調整機能を搭載。

飛びと狙いを最大限に引き出す、専用設計シャフトを採用しました。

新構造が生む高弾道で、距離も番手も思いのまま。

とばして狙える、選べるユーティリティです。

ONOFF IRON AKA

ONOFF SMOOTH KICK MP-526I：4Iセット（#7〜#9、PW）118,800円（税込）、単品（#5、#6、AW、SW）29,700円（税込）

N.S.PRO 850GH neo（R）/ N.S.PRO 950GH neo（S）：4Iセット（#7〜#9、PW）110,000円（税込）、単品（#5、#6、AW、SW）27,500円（税込）

反発領域が大幅に広がったことで、ミスショットもナイスショットに。

独自の接合技術で低重心化を実現し、ストロングロフトでも高弾道を可能にしました。

下部打点の安定感を表現するため、「隠れONOFF」をフェース下側に配置。

最適なライ角に調整できることで、性能を最大限に引き出すことが可能です。

インプレッション動画公開

オノフYouTubeチャンネルにて、NEW「ONOFF AKA」シリーズのインプレッション動画を公開。

今江敏晃氏（元プロ野球選手）×飯島茜プロ×鹿又芳典氏（カリスマフィッター）による試打動画では、特徴を徹底検証し、魅力を分かりやすく解説しています。

契約プロ（権藤可恋、小林光希、大城さつき、李知姫）によるインプレッション動画も公開されています。

NEW「ONOFF AKA」シリーズは、ドライバーからアイアンまで全番手で強弾道と安定性を実現。

AKA史上最大の反発性能や、初搭載のウエイトスクリュー・スリーブ調整機能など、良いゴルフを追求した機能が充実しています。

各クラブの特性を理解し、自分のプレースタイルに合わせて選択することで、スコアアップが期待できるシリーズです。

グローブライド「ONOFF AKA」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年3月6日（金）に発売されます。

Q. どのようなラインナップがありますか？

ドライバー、フェアウェイウッド（W3、W5、W7、W9）、ユーティリティ（6番手展開）、アイアンがラインナップされています。

Q. 価格帯はいくらですか？

ドライバーが96,800円（税込）、フェアウェイウッドが55,000円〜66,000円（税込）、ユーティリティが49,500円（税込）、アイアンが4Iセットで110,000円〜118,800円（税込）です。

Q. どこで購入できますか？

詳細はオノフWebサイト（https://onoff.globeride.co.jp/club/aka/index.html）をご覧ください。

Q. インプレッション動画はどこで見られますか？

オノフYouTubeチャンネルにて、今江敏晃氏×飯島茜プロ×鹿又芳典氏によるインプレッション動画、および契約プロによるインプレッション動画が公開されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 強弾道と高安定性を徹底追求！グローブライド「ONOFF AKA」 appeared first on Dtimes.