トイレに行きたくなって、コンビニのトイレを利用したことのある人も多いでしょう。コンビニのトイレは清掃が行き届いていることが多く、快適に利用できて助かるケースがほとんどです。 ただし、「コンビニのトイレを利用しても、商品は何も買わない」という人も一定数おり、話題になることがあります。本記事では、「コンビニのトイレを利用したけど、何も買わないのはマナー違反なのか」を解説します。