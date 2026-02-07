「地獄に堕ちるわよ」衝撃的なフレーズで00年代のメディアを席巻した、日本一著名な占術家・細木数子さん。2026年1月、彼女の半生を描いたNetflixシリーズの公開が発表され、大きな話題を呼んだ。作品タイトルは、そのものズバリ「地獄に堕ちるわよ」。キャストには戸田恵梨香、伊藤沙莉、生田斗真など、錚々たる俳優陣が名を連ねている。これについて、数子さんの養女であり、六星占術の後継者である細木かおりさん（47歳）に話を