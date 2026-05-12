俳優・要潤（45）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。Netflix作品「地獄に堕ちるわよ」で話題となっている細木数子さんの“名言”の誕生秘話を明かした。要は「まだ拝見出来ておらず、出演もしていませんが、『地獄に落ちるわよ』の話題が多く見聞きされますので、3年以上レギュラーを共にさせて頂きました自分からすると、『地獄に落ちるわよ』は先生が思い付いたフレーズ」と証言する。「相談者への決定打を放つ