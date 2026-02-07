3月末でアイドル卒業と芸能活動の一時休止を発表している根本凪のメモリアル写真集（2月18日発売）のタイトルが『根本凪2nd写真集「プリズム」』に決まり、カバー書影と先行カットが解禁された。【写真】ピンクの肩出しレースワンピで“ねもボディ”を披露本作は、1st写真集から約7年ぶりとなる待望の一冊。撮影地には、東洋と西洋の文化が交差するマカオを選び、異国情緒あふれる街並みの中で、根本の多面的な魅力を切り取っ