2月8日の投開票が間近に迫った衆議院選挙。当落に注目が集まっているのは、大阪5区で立候補している杉田水脈氏（58）だ。’12年に日本維新の会から衆院選に出馬し、比例復活で初当選を果たした杉田氏は、’17年と’21年の衆院選では自民党から公認を受け、衆院比例中国ブロックで当選していた。しかし’24年4月、’18〜’22年の収支報告書に1564万円余の不記載があったことで、党の役職停止6カ月の処分が科され、’24年10月の衆院