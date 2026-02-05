平野紫耀（29）神宮寺勇太（28）岸優太（30）が組む3人組グループNumber＿iが、米大手タレントエージェンシーWMEと契約した。所属事務所TOBEが5日午前、発表した。マネジメント業務は今後も引き続き、TOBEが行うという。米国内では、日本での発表に先駆け、大手芸能メディア「ハリウッド・リポーター」電子版が4日（日本時間5日）、Number＿iはWMEと、「全世界のあらゆる分野で契約を結んだ」と、独占情報として報じた。WMEは、米