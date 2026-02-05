ファストフード店やカフェの中には、客が売り場に置かれているドーナツやサンドイッチなどの商品を自分でトレーにのせ、レジで会計を行うセルフタイプの店舗があります。「ミスタードーナツで、一度トレーに取ったドーナツを棚（ショーケース）に戻す人がいた」という内容の文章が1月下旬にSNS上に投稿され、物議を醸しました。【要注意】「えっ…他の客の迷惑に！？」これがファストフード店でやってはいけない“NG行為”です