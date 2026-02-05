ファストフード店やカフェの中には、客が売り場に置かれているドーナツやサンドイッチなどの商品を自分でトレーにのせ、レジで会計を行うセルフタイプの店舗があります。「ミスタードーナツで、一度トレーに取ったドーナツを棚（ショーケース）に戻す人がいた」という内容の文章が1月下旬にSNS上に投稿され、物議を醸しました。

【要注意】「えっ…他の客の迷惑に！？」 これがファストフード店でやってはいけない“NG行為”です！

SNS上では「少しくらい良いでしょ」「良識の範囲内であればOKだと思います」「別に、手で触っているわけではないし汚くはないんじゃない？」などの声が上がる一方、「普通にやめてほしい」「トングでつかむ前に選ぶことができる十分な時間があるのに、それを気分で戻しているだけなら、ただのわがままでしかない」「戻すのは普通にアウトだと思う」といった声もあります。

ミスタードーナツのセルフタイプの店舗の利用時、一度トレーにのせたドーナツやパイなどの商品をショーケースに戻す行為は衛生上、問題はないのでしょうか。また、商品を取ろうとして落としてしまった場合や、子どもと一緒に入店した際に子どもが売り場のドーナツを触ってしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。ミスタードーナツを運営するダスキン（大阪府吹田市）の広報担当者に聞きました。

衛生上問題はないが…

ミスタードーナツにはセルフタイプの店舗と、店員が客の注文を聞き、商品を取り分けるオーダータイプの店舗があります。

ミスタードーナツのセルフタイプの店舗の利用時、一度トレーにのせたドーナツやパイなどの商品をショーケースに戻しても衛生上問題がないかを質問すると、担当者は「お客さまに商品をご自由にお取りいただくセルフタイプの店舗で使用しているトレーやトングは、衛生面に配慮した状態で設置しておりますが、他のお客さまにも安心してご利用いただけるよう、ショーケースから商品をお取りいただく際は、できる限りご配慮いただきたいと考えています」と回答。

その上で「通常のご利用方法の範囲内でトングを使用して商品を取ったり戻したりする行為については、現時点で商品の品質上の問題はないと考えております」と教えてくれました。

また、店内のショーケースからトングを使って商品を取る際、誤って商品を落としてしまうことがあります。このときの対処法については、「商品を落としてしまった場合や、衛生上問題があると思われる商品、その他、気になる商品を見つけた際は、ご自身でトレーにのせずに、スタッフにお知らせください」と述べました。

担当者によると、衛生面に配慮するため、紙トレーのようなパッケージで包んだ商品も含め、ショーケースから商品を取る際は、トングを使用するよう案内しているといいます。

このほか、子どもを連れて入店したとき、子どもがショーケースのドーナツを触ってしまった場合の対処法を聞くと、「万が一、お子さまがショーケースの商品に直接触れてしまった場合や、その他お気付きの点がございましたら、スタッフにお知らせください。状況に応じて対応いたします」と話しました。

セルフタイプの店舗では、陳列している商品の衛生を保つためにどのような対策を行っているのでしょうか。

担当者に質問すると「何らかの理由により陳列している商品が当社の品質基準を外れた場合や、衛生面で問題が発生した場合には、速やかに商品をショーケースから取り下げるよう店舗に指導しております」と回答した上で「店内で衛生面や品質に影響を及ぼす恐れがある行為が確認された場合は、状況に応じてスタッフがお客さまにお声掛けする場合がございます」と、対策を明かしてくれました。

一度トレーにのせた商品はショーケースに戻しても問題はないとのことですが、中にはこうした行為を嫌がる人もいます。セルフタイプの店舗を利用する際は、できるだけ購入商品を決めてからトレーにのせるようにしましょう。