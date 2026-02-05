ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が3日、自身のYouTubeチャンネルで動画を更新。2日に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された音楽デュオ「Def Tech」のMicroこと、西宮佑騎容疑者（45）について言及した。 【写真】逮捕されたDef Techの「Micro」こと、西宮佑騎容疑者 Def Techは西宮容疑者と米ハワイ育ちのShen（シェン）の2人組で、2005年に発売したデビューアルバム「Def Tech」は280万枚超の大ヒットを