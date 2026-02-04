「この冬は抜け毛に注意！」と呼びかけたのは「news every.」（日本テレビ系）の森圭介キャスター（日テレアナウンサー）だ。2026年2月3日放送の「なるほどッ！」コーナーで、その原因を解説した。乾燥と寒さがこの冬は一段と厳しい森アナは「専門家に聞いたところ、冬の抜け毛の主な原因はこれだっていうんです。乾燥と寒さ」と力を込め、その乾燥と寒さがこの冬は一段と厳しいので、抜け毛も増えているという。なぜ髪の毛は乾燥