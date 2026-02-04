華やかなイメージが先行しがちな広告業界だが、そのイメージとかけ離れている実態もあるようだ。福岡県の40代女性（素材・化学・食品・医薬品技術職）は、独身時代に正社員として勤務していた広告代理店での経験談を明かした。女性は、その職場を「トンデモ鬼畜ブラック企業」と書いている。一見、大げさな表現にも思えるが、女性がそう表すにはあまりにも過酷な環境があった。（文：境井佑茉）休めないし帰れない…台風や大雪でも