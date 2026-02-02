ダウンで「着ぶくれ」は避けたい！ 2月にやってはいけないNGコーデふかふかとボリュームがあるダウンコートやダウンジャケットなどの「ダウン系アウター」。寒い冬には頼りになるアイテムですが、着ぶくれしたり、野暮（やぼ）ったく見えるのは避けたいですよね。そこで今回は、大人の女性が避けたい「ダウンのNGコーデ」をご紹介します。NG1. 全身が丸く見える「ゆったりカジュアルなボトムス」コーデダウン系アウターは中に厚手