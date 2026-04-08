韓国で人気の美人チアリーダー、キム・ヒョニョンの近況ショットがファンを釘付けにさせている。【写真】キム・ヒョニョン、直視できない大胆私服ショットキム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。桜やハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、満開の桜並木のもとで爽やかな笑顔を見せるキム・ヒョニョンが写っている。ウェーブがかったブラウンのロングヘアをなびかせ、レー