2日、観光客への入場料が導入されたトレビの泉＝ローマ（共同）【ローマ共同】イタリアの首都ローマにある世界的名所の噴水「トレビの泉」で2日、周辺に立ち入る観光客に対して2ユーロ（約365円）の入場料が導入された。オーバーツーリズム（観光公害）対策の一環で、ローマ市は「混雑の緩和につながる」としている。ローマ市は昨年12月に入場料の導入計画を発表。当初は2月1日からの予定だったが、1日遅れでの開始となった。