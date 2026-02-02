韓国の麻薬密輸組織で総責任者として活動していた30代の男が、元プロ野球選手だったことが分かった。釜山（プサン）地検の強力犯罪捜査部は2月2日、麻薬類管理に関する法律違反などの疑いで、元プロ野球選手の30代の男A氏ら2人を、身柄を拘束したまま起訴したと発表した。【注目】カープ羽月の“ゾンビたばこ”事件、韓国では看護助手が荒稼ぎ2人は昨年9月から10月にかけて3回にわたり、ケタミン1.9kgをタイから韓国に持ち込んだ疑