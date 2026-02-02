２日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。為替市場で再び円売りが強まっていることや、８日投開票の衆院選で自民党が優勢と報じられたことが影響した。 トランプ米大統領が３０日に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長にタカ派的とされる元ＦＲＢ理事のケビン・ウォーシュ氏を指名したことや、高市早苗首相が３１日の演説会で円安メリットに言及したことから円安が進行。市場では輸入物価の上振れを通じたイン