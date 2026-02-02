iDeCoとNISAはどちらも税金面で有利ですが、節税のタイミングと減り方がまったく違います。iDeCoは掛け金が所得から差し引かれ、所得税と住民税が軽くなります。一方のNISAは、運用で出た利益にかかる税金がゼロになります。 ここでは、よくある金額で減税額を具体的に計算し、手取りが数万円変わるケースが本当にあるのかを解説します。 iDeCoとNISAは節税の効き方が違う まず押さえたいのは、節税の入口が違