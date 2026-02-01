「犬を飼うなら家を出ていく」と猛反対していたおじいちゃん。しかし、いざワンコをお迎えすると、想像以上に溺愛する姿がTikTokで大反響！「あるあるですよね！」「家族の誰よりも溺愛しちゃうんだよねw」「おじいちゃんが1番構ってる説w」などの声が寄せられ、記事執筆時点で180万回も再生されています。 【動画：『犬を飼うなら家を出て行く』と大反対していたおじいちゃん→お迎えすると…嘘のような『溺愛』】 犬を飼うこと