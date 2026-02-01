街頭演説に耳を傾ける人たち＝1日午前、東京都内衆院選の選挙戦最後の日曜日となった1日、与野党党首らは各地で論戦を繰り広げた。高市早苗首相（自民党総裁）は岐阜、愛知両県に入り、中道改革連合の野田佳彦共同代表は東京都内で街頭演説した。首相は「補助金でガソリン、軽油価格を引き下げた。この1月から電気・ガス代も安くなる」と強調。「私が訴えているのは『責任ある積極財政』だ。将来につけ回しをする話ではない」