高市早苗首相(64)は1日、衆院選に向けたNHKの討論番組「日曜討論」（日曜前9・00）への出演を取りやめた。代わって出演した自民党の田村憲久政調会長代行(61)は、遊説中に腕を痛め、治療に当たっているため、と説明した。高市首相を巡っては、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）を巡る報道が複数あり、「日曜討論」出演時の発言が注目されていた。インターネット上では、「投票に行く前に高市さんの考えが聴ける唯一のチャ