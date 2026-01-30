ブンデスリーガ 25/26の第20節 アウクスブルクとザンクトパウリの試合が、1月31日23:30にWWKアレーナにて行われた。 アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、リッキー・ジェイドジ