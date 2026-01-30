ブンデスリーガ 25/26の第20節 アウクスブルクとザンクトパウリの試合が、1月31日23:30にWWKアレーナにて行われた。

アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、リッキー・ジェイドジョーンズ（MF）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。ザンクトパウリのダネル・シナニ（FW）がPKを決めてザンクトパウリが先制。

しかし、41分アウクスブルクが同点に追いつく。アレクシ・クロードモーリス（FW）のアシストからミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

アウクスブルクは後半の頭から選手交代。アーサー・シャベス（DF）からヤニック・カイテル（MF）に交代した。

59分アウクスブルクが逆転。アレクシ・クロードモーリス（FW）のアシストからミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。アウクスブルクが2-1で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）は先発し71分までプレーした。安藤 智哉（DF）はフル出場した。

2026-02-01 01:30:26 更新