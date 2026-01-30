東日本と東北地方では、３０日は大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意を、また、西日本では大雪に注意してください。 【写真を見る】【大雪情報】30日は北陸70cm予想、東北50cm、近畿40cm愛知の平地も積雪交通障害・路面凍結に厳重注意を【最新 雪雨シミュレーション】 気象庁によりますと、日本付近は、強い冬型の気圧配置で強い寒気が流れ込んでおり、日本海は気圧の谷となっています