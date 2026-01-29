冬の全国高校選手権で悲願の初優勝を飾った柳ヶ浦の女子サッカー部に宇佐市民栄誉賞が贈られました。 【写真を見る】柳ヶ浦高校女子サッカー部に宇佐市民栄誉賞県勢初の全国制覇「結果で恩返し」 大分県宇佐市にある柳ヶ浦高校は、1月11日に全日本高校女子サッカー選手権の決勝で鹿児島の神村学園を1対0で下し、県勢初となる全国制覇を成し遂げました。 29日、宇佐市役所で優勝報告会が行われ、後藤竜也市