中国地方は、30日(金)にかけて上空に強い寒気が流れ込み、日本海側や中国山地沿いを中心に雪が降る見込みです。また、局地的に短時間で大雪をもたらすJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の影響で、鳥取県で警報級の大雪になる恐れがあります。ナダレや、強風や雪による見通しの悪化、積雪や路面の凍結に伴う交通障害に、十分ご注意ください。29日(木)〜30日(金)は上空にマイナス9℃以下の寒気流入中国地方は、29日(木)から30日(金)にかけ