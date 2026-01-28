テレビ西日本の佐藤有里香アナウンサー（30）が27日、1月末で退社することを自身のインスタグラムで発表した。拠点を東京に移すとしている。【写真】「人生ギャンブル」決意を誓った佐藤有里香アナの投稿佐藤アナは「すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、テレビ西日本を1月末で退社することとなりました」と書き出し、「局アナとして走り続けた約7年間、大好きなスポーツをはじめ、情報番組やバラエティ、ナレーシ