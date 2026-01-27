アップル（Apple）は、iPhoneとiPad向けに「iOS 26.2.1」「iPadOS 26.2.1」をリリースした。 対象機種は、iPhone 11以降、iPad Pro 12.9インチ（第3世代）以降、iPad Pro 11インチ（第1世代）以降、iPad Air（第3世代）以降、iPad（第8世代）以降、iPad mini（第5世代）以降。 今回のアップデートでは、AirTag（第2世代）への対応に加え、各種不具合の修正が行われている。 このほか、旧バӦ