アップルがチップの製造においてインテルとの提携を復活させる可能性があると報じられています。 海外メディアのMacRumorsはGF証券アナリストのジェフ・プー氏のレポートを入手。その資料によれば、インテルがアップルの一部のチップ供給を開始するとのこと。これにはインテルの「14A」プロセスが利用され、2028年に量産体制が整うと言います。 以前にもプー氏は、インテルが2028年以降の一部の非ProモデルiPhone向けに