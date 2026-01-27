アップルがチップの製造においてインテルとの提携を復活させる可能性があると報じられています。

海外メディアのMacRumorsはGF証券アナリストのジェフ・プー氏のレポートを入手。その資料によれば、インテルがアップルの一部のチップ供給を開始するとのこと。これにはインテルの「14A」プロセスが利用され、2028年に量産体制が整うと言います。

以前にもプー氏は、インテルが2028年以降の一部の非ProモデルiPhone向けにチップを供給すると予測していました。これが正しければ、インテルは「A21」または「A22」チップの一部を供給する可能性があります。ただし、アップルの主要なチップ製造パートナーは引き続きTSMCが担当するようです。

さらに海外アナリストのミンチー・クオ氏によれば、早ければ2027年半ばにも、一部のMacおよびiPadモデル向けにインテルがローエンドの「Mシリーズ」チップを供給するとのこと。ここではインテルの「18A」プロセスが利用されるようです。

インテルとの提携が実現すれば、アップルはサプライチェーンを多様化することができます。現在はAIブームによりチップ供給競争が激化しており、Nvidiaがアップルを抜いてTSMCの最大顧客になったとの報道も。アップルが米国内での製造を強化するなか、インテルをパートナーに再び迎え入れるのかに注目です。

