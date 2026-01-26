ＢＢＤイニシアティブが後場終盤になって一時プラス圏に急浮上する場面があった。午後３時ごろに、ヘッドウォータースと５月１日をメドに経営統合すると発表しており、合併に係る割当比率を意識した動きとなっている。 両社は昨年８月に資本・業務提携を開始し、これを契機にＢＢＤイニシは中堅・中小企業を支援してきた「ＤＸ」から、「ＡＸ（ＡＩトランスフォーメーション）」へと事業の軸足を大