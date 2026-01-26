ＢＢＤイニシアティブ<5259.T>が後場終盤になって一時プラス圏に急浮上する場面があった。午後３時ごろに、ヘッドウォータース<4011.T>と５月１日をメドに経営統合すると発表しており、合併に係る割当比率を意識した動きとなっている。



両社は昨年８月に資本・業務提携を開始し、これを契機にＢＢＤイニシは中堅・中小企業を支援してきた「ＤＸ」から、「ＡＸ（ＡＩトランスフォーメーション）」へと事業の軸足を大きく転換してきたが、経営資源を完全に統合し技術力・人材・事業基盤を一体化することで、最大限のシナジー効果を創出することができると判断し経営統合する。ヘッドウォを吸収合併存続会社、ＢＢＤイニシを吸収合併消滅会社とする吸収合併の方式により統合する予定で、ＢＢＤイニシ株式１株に対して、ヘッドウォ株式０．５０株を割り当て交付する。なお、これに伴いＢＢＤイニシ株式は４月２８日付で上場廃止となる。



