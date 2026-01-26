【転生保険株式会社 R.I.P.】 1月26日 発売予定 価格：1,500円 2P Gamesは、PC用アクション「転生保険株式会社 R.I.P.」を本日1月26日に発売する。価格は1,500円。 本作は「Vampire Survivors」（poncle）のように全方位から迫ってくるゾンビに対し、様々な武装を使って戦うポストアポカリプス・シューティングゲーム。こちら加えて「Diablo」（Blizzard Entertain