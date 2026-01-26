¡È¤Ö¤Ã²õ¤ì¡É¤Î¥Ó¥ë¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¥íー¥°¥é¥¤¥È¥·¥åー¥¿ー¡ÖÅ¾À¸ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò R.I.P.¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¥ô¥¡¥ó¥µ¥Ð·Ï¤È¥Ï¥¯¥¹¥éÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2P Games¿·ºî
¡¡2P Games¤Ï¡¢PCÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÅ¾À¸ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò R.I.P.¡×¤òËÜÆü1·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,500±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡ÖVampire Survivors¡×¡Êponcle¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÁ´Êý°Ì¤«¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¾¥ó¥Ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉðÁõ¤ò»È¤Ã¤ÆÀï¤¦¥Ý¥¹¥È¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡¦¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡£¤³¤Á¤é²Ã¤¨¤Æ¡ÖDiablo¡×¡ÊBlizzard Entertainment¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥åÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¾À¸ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¨¥êー¥È¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¡Ê¥¥ë¡Ë¤ò¿ë¹Ô¤¹¤Ù¤¯¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤òÊªÍýÅª¤Ë¾ô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡WarmCore Studio¤¬³«È¯¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÃæ¤Ë¤Ï¿ôÉ´¼ïÎà¤ÎÉð´ï¤äÁõÈ÷¤¬Â¸ºß¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏSMG¤ä¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ãー¤È¤¤¤Ã¤¿½Å²Ð´ï¤òÍÑ¤¤¤ÆÀï¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±ê¾å¡¦Åà·ë¡¦´¶ÅÅ¤Ê¤É¤ÎÇÉ¼ê¤ÊÂ°À¹¶·â¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÀïÆ®Ãæ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÁªÂò¤·ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Ó¥ë¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æー¥¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ü¥¹¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¹×¸¥¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬ÃßÀÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê±ÊÂ³Åª¤Ê¥¹¥Æー¥¿¥¹¶¯²½¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢·«¤êÊÖ¤·Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
